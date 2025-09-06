Концерт симфонического оркестра прошел в Пестовском парке в Балашихе

В честь празднования 195-летия Балашихи для гостей и жителей в Пестовском парке подготовили насыщенную развлекательную программу. Перед зрителями выступили творческие коллективы округа и симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла».

Также гости Пестовского парка увидели номера в исполнении групп «Русален», «Славяне», «Вселена», «Люди вольные» и Московской мужской еврейской капеллы. Все желающие посетили мастер-класс от танцоров в направлении Jazz Funk.

Отметим, что 6 сентября в Балашихе отмечают День города. Сегодня ему исполняется 195 лет. Для жителей и гостей округа в парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках организовали развлекательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.