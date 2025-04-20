Концерт школы современного танца прошел в торговом центре в Красногорске

Воспитанники школы танца «Про-движение» организовали выступление в одном из торговых центров Красногорска. Его приурочили ко Дню космонавтики и 22-й годовщине со дню основания хореографического объединения.
Участниками концерта стали 200 детей из школы современного танца «Про-движение». Выступление назвали импровизационным, так как провести полноценные репетиции в торговом центре было невозможно.
Творческое шоу прошло на всех пяти этажах здания. Главная сложность, по словам самих артистов, заключалась в том, чтобы подстроиться под акустику огромного пространства.
Костюмы, которые переливались серебром, ребята помогали создавать сами.
Ранее мы рассказывали о том, что детская музыкальная школа «Алые паруса» в Красногорске отметила 51-й день рождения. Отчетный концерт прошел во Дворце культуры «Подмосковье».
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