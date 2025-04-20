Концерт школы современного танца прошел в торговом центре в Красногорске

Воспитанники школы танца «Про-движение» организовали выступление в одном из торговых центров Красногорска. Его приурочили ко Дню космонавтики и 22-й годовщине со дню основания хореографического объединения.

Участниками концерта стали 200 детей из школы современного танца «Про-движение». Выступление назвали импровизационным, так как провести полноценные репетиции в торговом центре было невозможно.

Творческое шоу прошло на всех пяти этажах здания. Главная сложность, по словам самих артистов, заключалась в том, чтобы подстроиться под акустику огромного пространства.

Костюмы, которые переливались серебром, ребята помогали создавать сами.