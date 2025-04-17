Детская музыкальная школа «Алые паруса» в Красногорске отметила 51-й день рождения

В рамках праздничных мероприятий Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» организовала отчетный концерт, который прошел во Дворце культуры «Подмосковье». Учащиеся школы представили зрителям свои достижения, исполнив яркие вокальные номера и продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Программа концерта включала разнообразные произведения, позволяя зрителям насладиться широтой репертуара юных талантов. Это событие стало не только демонстрацией успехов школы, но и подарком для всех любителей музыки, собравшихся в зале.

История школы началась в апреле 1974 года, когда на базе фортепианных кружков Дворца культуры Красногорского механического завода была создана хоровая студия. С тех пор «Алые паруса» превратились в крупный центр музыкального образования, объединяющий почти 500 учеников и команду профессиональных педагогов.

Сегодня воспитанники школы продолжают радовать публику своими выступлениями, завоевывая признание не только на подмосковных сценах, но и на всероссийских и международных конкурсах. Их успехи — это результат кропотливой работы педагогов и искренней любви к музыке.