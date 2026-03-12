Концерт с участием известных музыкантов прошел в Воскресенске

В детской школе искусств «Элегия» состоялась программа «Согласье струн». На сцену вышли заслуженный артист России, виолончелист Кирилл Родин и пианистка, композитор Мария Егорова.

Кирилл Родин — лауреат первой премии конкурса имени Чайковского, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Мария Егорова — выпускница того же вуза, лауреат международных конкурсов и автор музыкальных произведений. В их исполнении прозвучали сочинения русских и зарубежных композиторов.

Концерт в стенах детской школы искусств имеет особое значение для юных слушателей. Живое исполнение музыкантов мирового уровня помогает учащимся глубже понять искусство, развивает художественный вкус и дает возможность прикоснуться к профессиональной музыкальной культуре. Такие встречи вдохновляют детей и показывают, что настоящее мастерство начинается с любви к музыке и упорного труда.