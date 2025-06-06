Концерт преподавателей детских школ искусств прошел в Мытищах

Мероприятие прошло в мытищинской детской музыкальной школе. Педагоги исполнили не только произведения композиторов разных эпох, но и свои авторские.

Преподаватель по классу тромбона Пироговской сельской детской школы искусств Альберт Кулиев в сопровождении концертмейстера-пианиста Павла Габова исполнил на духовой мелодике авторскую композицию «Лирическая песня».

«Своими выступлениями они доставляют радость детям, родителям и другим педагогам. Я думаю, такие концерты очень полезны, потому что преподаватели, как и сами дети, должны уметь хорошо играть. Постоянная практика подобных выступлений позволит нам всегда быть в отличной музыкальной форме», — поделилась преподаватель по классу скрипки и альта Детской школы искусств № 3 Хадишат Картоева.

Педагоги подготовили достаточно серьезную программу. Это подчеркнула директор детской музыкальной школы Ирина Вайс.

«Наши преподаватели очень любят свое дело. К сожалению, им редко удается выступать где-то сольно. Сегодняшнее мероприятие — это как раз тот самый случай, когда педагоги, чьи ученики отыграли на отчетном концерте, чувствуют себя свободными, поэтому могут себе позволить выступить», — отметила директор учебного заведения.