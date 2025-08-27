Концерт под открытым небом прошел в благоустроенном сквере в Королеве

Сквер у ракетно-космической корпорации «Энергия» благоустроили недавно. Специалисты вносят последние штрихи, а юные творцы наукограда уже облюбовали эту площадку. Коллектив «Созвездие-шарм» провел концерт под открытым небом.

Творцы таким образом открыли новый сезон. Артисты исполнили лучшие танцевальные номера.

Отметим, ансамбль «Созвездие-Шарм» создали в 1944 году, а в 2001 ему присвоили звание «Образцовый самодеятельный коллектив». В репертуаре артистов — более 200 танцевальных композиций разных жанров и направлений. Коллектив не раз становился призером конкурсов различного уровня.

Концерты под открытым небом в обновленном сквере будут продолжаться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.