Концерт под открытым небом ко Дню города прошел в Можайске

Патриотическое выступление организовали педагоги и воспитанники Можайской музыкальной школы. Они провели концерт ко Дню города.

Творческие номера посвятили теме любви к малой Родине — Можайску. Они исполнили песни и мелодии военных лет, а также стихи известных поэтов.

Произведение «Солнечный круг» исполнил духовой оркестр «Друзья» под руководством заслуженного артиста России Виктора Кузнецова. Фортепианный дуэт преподавателей Ирины Мариянац и Евгении Чигинцевой спел песни Великой Отечественной войны. Воспитанники сводного хора музыкальной школы исполнили песню на стихи Роберта Рождественского.

Отметим, что концерт стал отчетным для ребят из Можайской музыкальной школы.

Ранее мы рассказывали о том, что также на этой неделе в парке «Ривьера» в Можайске пройдут тематические мастер-классы и викторины.