Концерт «Победный май» прошел в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Цикл мероприятий ко Дню Победы начался в Лобне. Например, концерт «Победный май» организовал клуб для детей «Планета талантов» с участием представителей благочиния и ветеранов Вооруженных сил России.

В Лобне проходят концерты и флэшмобы, посвященные Дню Победы. В центре досуга «Восточный», Доме культуры «Луговая» и в торговом центре «Поворот» провели акцию «Песни Победы». Ансамбли исполнили композиции военных лет.

В «Восточном» также открылась выставка рисунков, а в Доме культуры «Луговая» — экспозиция «Победный май» от участников студии «Живопись и графика». В Краснополянской библиотеке представили выставку для школьников «Во имя Великой Победы», которую организовали Казачий союз и Совет ветеранов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В клубе «Планета талантов» прошел концерт «Победный май», в котором приняли участие члены общественной организации «Дети войны», представители Лобненского благочиния и ветераны Вооруженных сил РФ.

Тематические мероприятия продолжаются на территории Лобни в школах, детских садах и культурных учреждениях.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.

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