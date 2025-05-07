Концерт «Победный май» прошел в Лобне

Цикл мероприятий ко Дню Победы начался в Лобне. Например, концерт «Победный май» организовал клуб для детей «Планета талантов» с участием представителей благочиния и ветеранов Вооруженных сил России.

В Лобне проходят концерты и флэшмобы, посвященные Дню Победы. В центре досуга «Восточный», Доме культуры «Луговая» и в торговом центре «Поворот» провели акцию «Песни Победы». Ансамбли исполнили композиции военных лет.

В «Восточном» также открылась выставка рисунков, а в Доме культуры «Луговая» — экспозиция «Победный май» от участников студии «Живопись и графика». В Краснополянской библиотеке представили выставку для школьников «Во имя Великой Победы», которую организовали Казачий союз и Совет ветеранов.