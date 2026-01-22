Концерт пианиста прошел в Жуковской детской школе искусств

В Детской школе искусств № 1 имени Алябьева прошел музыкальный вечер, посвященный 270-летнему юбилею со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Мероприятие стало частью масштабных областных проектов «Зима в Подмосковье» и «Территория культуры для детей и взрослых».

Концертная программа «Юность гения. Зальцбург. 1774 год» перенесла слушателей во времена раннего творчества Моцарта. Перед публикой в большом зале ДШИ выступил пианист, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Терехов.

В его исполнении прозвучали пять фортепианных сонат композитора, написанных в один из самых плодотворных периодов его жизни.

«Сергей Терехов не только исполнил произведения, но и выступил в роли лектора. Он поделился с аудиторией интересными фактами об особенностях композиторского стиля Моцарта, а также рассказал об истории создания каждой из прозвучавших сонат», — отметили организаторы.

Данный концерт открыл цикл из четырех запланированных музыкальных вечеров. В рамках последующих трех программ зрители получат возможность услышать все остальные фортепианные сонаты Моцарта.