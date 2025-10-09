Концерт «Палитра струнных» прошел в Жуковском

В стенах Жуковской детской школы искусств № 1 состоялся концерт-лекция «Палитра струнных», представленная учащимися струнной секции оркестрового отдела. Этот музыкальный вечер, организованный в рамках масштабного проекта «Территория культуры для детей и взрослых», стал подарком для ценителей классической музыки и любителей искусства.

В программе литературно-музыкального вечера сочетались произведения русских и зарубежных композиторов, исполненные учащимися и преподавателями школы. Особенностью концерта-лекции стало то, что музыкальные номера сопровождались рассказами об истории создания произведений, интересных фактах из жизни композиторов и особенностях их творчества. Это позволило гостям вечера не только насладиться музыкой, но и расширить свой кругозор.

Для юных гостей и участников вечера была подготовлена разнообразная программа: чтение стихов и музыкальные загадки, которые помогли им проявить свою эрудицию и знание классической музыки. Начинающие музыканты получили тематические сувениры.