Концерт «Осенние мотивы» прошел в Воскресенске

Концертно-развлекательную программу организовали в Центре культуры и досуга «Москворецкий» в клубе «В гостях у Самоваровны». Мероприятие стало настоящим праздником как для зрителей, так и для самих артистов.

На сцене выступили творческие коллективы ЦКиД «Москворецкий» и приглашенные артисты: солистки хора «Русские узоры» Валентина Тимошина и Татьяна Зайцева, ансамбль современного танца «Иллюзия», Марина и Алексей Шамины, Лариса и Фаина Кормаевы, Сергей Лисецкий, Светлана Захарова, Людмила Микитюк, Нейля Корнева, Анатолий Вишня и Зинаида Пашкова.

Зрители тепло принимали все выступления, в зале не смолкали аплодисменты. После концерта в клубе состоялось чаепитие. Участники вспоминали молодость, общались и делились полезными советами, соревновались в веселых конкурсах и музыкальных играх.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.