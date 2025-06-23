Концерт народной музыки прошел в центральном парке в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Концерт народной музыки прошел в Центральном парке 20 июня. Хор русской песни «Напев» под руководством Валерия Юрьевича Илларионова подарил гостям праздник.

Люди слушали под зонтами знакомые мелодии. Организаторы поблагодарили творческие коллективы за музыку и создание особого настроения. Как отмечают сотрудники парка, именно такие мероприятия помогают сохранять и развивать культурные традиции и объединять людей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.

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