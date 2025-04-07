Концерт музыкальной классики прошел в Мытищах

Концертная программа «Ностальгия по классике» состоялась в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах. Талантливые воспитанники мытищинской детской школы искусств № 4 выступили на мероприятии, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Концерт стал важным событием для местной культурной жизни и собрал множество зрителей, желающих прикоснуться к миру классической музыки. Мероприятие охватывало широкий спектр музыкальных направлений, включая как известные, так и менее распространенные мировые классические произведения. Со сцены звучали шедевры классической музыки, песни военных лет и русские народные мотивы.

Проект «Абсолютный слух» продолжает свою активную деятельность, открывая новые горизонты для молодых исполнителей и предоставляя жителям города уникальную возможность насладиться классической музыкой. Подобные мероприятия не только развлекают, но и вдохновляют подрастающее поколение Мытищ на изучение музыки и искусства.