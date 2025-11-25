Концерт молодых музыкантов прошел в Мытищах

Выступление двух необычных музыкальных коллективов состоялось в Дворце культуры «Яуза». Одним из участников концерта стала кавер-группа «O⁵», сформированная на базе школы № 8.

Уникальность этого коллектива заключается в том, что в его составе выступают не только ученики, но и выпускники школы, а также преподаватели. Такой формат позволил объединить разнообразный жизненный и музыкальный опыт членов группы.

Вторым участником концерта стал молодой коллектив «Элемент». Ребята продемонстрировали свой взгляд на современную музыку и показали, что школьный возраст не является преградой для серьезного творческого самовыражения.

Глава городского округа Юлия Купецкая выразила благодарность за неравнодушие и открытость молодежи Мытищ, которая полна желания творить и развиваться.