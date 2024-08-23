Концерт, мастер-классы и квесты прошли ко Дню флага России в парке Лобни

В Центральном парке городского округа Лобня организовали праздничные гуляния, посвященные Дню Государственного флага России. Жители посмотрели концерт с участием местных коллективов, поучаствовали в мастер-классах и квестах.

День флага России в Лобне посетили более сотни горожан. Гости праздника насладились выступлениями вокалистов, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. В Центральном парке культуры и отдыха провели флешмоб, тематический квест «По следам предков» и мастер-классы. На праздник пригласили и аниматоров, чтобы развлечь юных лобнинцев.

Спортсмены спортшколы «Академия спорта» провели для всех желающих открытую тренировку, после которой выстроились на сцене в кимоно в цветах триколора.

Отметим, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» модернизируют Центральный парк Лобни. Первую очередь реконструкции уже завершили, часть парка открыли 15 июля. Полностью закончат ремонт до конца августа 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».