Концерт лауреатов детского конкурса прошел в Воскресенске

В Детской школе искусств «Элегия» состоялся концерт победителей Межзонального конкурса сольного и ансамблевого исполнительства «Волшебные звуки-2026». Конкурс, который проводится в городском округе Воскресенск ежегодно, охватывает практически все музыкальные направления. Концерт лауреатов, в котором приняли участие победители из Воскресенска, Егорьевска и Шатуры, стал финальным аккордом конкурсных прослушиваний.

Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина поздравила учащихся, преподавателей, концертмейстеров с завершением творческого проекта и пожелала всем дальнейших творческих достижений.

Конкурсные прослушивания проходили с 11 февраля по 20 марта в концертных залах структурных подразделений Воскресенской детской школы искусств. Участники из ДШИ и ДМШ Подмосковья продемонстрировали мастерство в 9 номинациях: «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель), «Народные инструменты» (баян, аккордеон), «Народные инструменты» (домра, балалайка), «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору», «Классическая гитара», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано».

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Председателями в каждой номинации были ведущие преподаватели ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» из Коломны.



