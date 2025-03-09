Концерт, квиз и выставка к 8 Марта прошли в парках Серпухова

В парках имени Олега Степанова и Принарском в Серпухове прошло общеобластное мероприятие «Время цвести»: волонтеры к Международному женскому дню вручали жительницам округа открытки с теплыми поздравлениями. Для горожан организовали выставку, квиз, концерт, мастер-класс и другие активности.

Жителей городского округа Серпухов ждала красочная фотовыставка «Глазами весны», увлекательный квиз «Цветы, подарки, весна», концертная программа «Души прекрасные порывы», арома-мастерская, творческий мастер-класс по созданию открыток и многое другое. Для гостей парков также подготовили яркую фотозону «Весна, цветы, парки», все желающие смогли сделать снимки на память об этом дне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Ее обновляют каждый день.