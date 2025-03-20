Концерт «Крымская весна» прошел в Серпухове

Праздничный концерт, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Творческие коллективы выступили перед гостями с вокальными и хореографическими номерами.

Творческие номера были посвящены Родине, дружбе и любви к Отчизне. Помимо этого, в праздничный день в школах городского округа Серпухов провели тематические классные часы, викторины, конкурсы стихов, песен и рисунков

Напомним, в 2014 году во время проведения референдума за присоединение к России проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Сегодня интересы России отстаивает новое поколение защитников.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.