Концерт «Крылья тыла» пройдет в Серебряных Прудах 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, Центральный Дом культуры Серебряных Прудов станет площадкой для проведения патриотического мероприятия. Благотворительный концерт под «Крылья тыла» призван объединить жителей округа, военнослужащих и их семьи.

Главным подарком для гостей мероприятия станет выступление Татьяны Сидоровой — исполнительницы народных песен, лауреата множества всероссийских и международных конкурсов.

«Ее творчество, пронизанное искренней любовью к Родине и глубоким пониманием русских традиций, станет основой программы. Именно народная песня способна передать ту стойкость и душевное тепло, которые так важны сегодня каждому защитнику», — сообщили организаторы.

Проект реализуется при содействии депутатов Государственной Думы и лично сопредседателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Сергея Колунова. Вход свободный. Начало в 15:00.