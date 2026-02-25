Концерт «Красота и сила» пройдет в Луховицах

В субботу, 28 февраля, культурная жизнь округа сосредоточится в деревне Головачево. Местный Центр культуры «Созвездие» готовит для жителей и гостей округа особенный подарок — праздничную программу «Красота и сила».

Название концерта — «Красота и сила» — выбрано неслучайно. По задумке режиссеров, программа станет гимном гармонии, где мужская отвага встречается с женской нежностью. Зрителей ждет калейдоскоп номеров: от патриотических композиций, пробуждающих гордость за защитников Отечества, до лирических песен и танцев, воспевающих красоту человеческой души. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

«Мы готовим не просто концерт, а по-настоящему душевный вечер, где каждый гость сможет почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Это будет праздник контрастов: сила духа и мужество здесь соседствуют с теплотой и заботой. Мы хотим, чтобы наши зрители унесли с собой не только хорошее настроение, но и частичку весеннего тепла, которого нам всем так не хватает в конце февраля», — подчеркнули в Центре культуры «Созвездие».

Праздник начнется в 16:00. Адрес: деревня Головачево, улица Мира, дом № 102.