В Центральном доме культуры имени Калинина в рамках концертного сезона 18 ноября прошло выступление талантливого российско-французского композитора и пианиста Николя Челоро. Его программа под названием «Колокола Суздаля» включала 13 новых музыкальных произведений.

Каждое произведение подчеркивало дух Суздаля, обращая внимание на его архитектурные и живописные памятники, многие из которых являются частью национального достояния России.

Среди композиций можно было услышать «Между землей и небом», «Солнце поднимается над городом», и «Колокола Суздаля», которые создавали уникальную музыкальную атмосферу и позволяли зрителям погрузиться в мир искусства.

Неповторимую атмосферу дополнительно усиливали мультимедийные декорации, демонстрировавшие выдающиеся памятники культуры и истории, такие как собор святой Софии и памятники князьям-защитникам. Это позволило зрителям не только услышать музыку, но и увидеть визуальные образы, которые рассказывают о богатом наследии Суздаля.

Отметим, Николя Челоро, артист с неаполитанскими и андалузскими корнями, с ранних лет демонстрировал выдающиеся способности в музыке, завоевав множество наград на конкурсах.

Его концерты проходили на сценах более чем 20 стран, включая престижные площадки, такие как Виктория Холл в Женеве и Опéra Garnier в Париже.