Концерт композитора Андрея Россиуса ко Дню России прошел в Химках

Концерт композитора и пианиста Андрея Россиуса прошел в выставочном комплексе «Артишок». Он исполнил одну из самых ярких своих работ — композицию «Сквозь слезы», которая стала саундтреком к фильму «Я — мама».

Мероприятие стало частью программы «Успех в единстве поколений».

«Программа выступления включала авторские произведения для фортепиано — как отдельные пьесы, так и музыкальные циклы, наполненные эмоциональным и философским содержанием. Музыка Андрея Россиуса — это диалог со слушателем на языке чувств и памяти, это способ напомнить о корнях, мире внутри нас и о том, что объединяет», — поделилась директор Центральной детской школы искусств, депутат Инна монастырская.

Андрей Россиус — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, а также музыкант, чьи сочинения известны не только в России, но и за её пределами. Его самая известная композиция «Сквозь слезы» стала основной для фильма «Я — мама».

«Концерт посвятили Дню России — празднику, который напоминает нам о независимости, историческом пути нашей страны и о ценностях, которыми страна всегда гордилась», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что в ее рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.