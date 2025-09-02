Концерт ко Дню знаний прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники 1 сентября прошло общеобластное мероприятие «Парк знаний», посвященное началу нового учебного года. Гостей лесопарка в этот день ждали творческие мастер-классы по созданию книжных закладок и изобразительному искусству, научное шоу «Химический прорыв», экологический урок «Урок Мира» и книжная ярмарка.

Кроме того, на этой неделе в Кузьминском лесопарке пройдут и другие мероприятия: полезная для здоровья зарядка, полюбившаяся жителям старшего поколения скандинавская ходьба, а также традиционный забег бегового сообщества «Пять верст Котельники Кузьминский».

Все мероприятия проводятся без возрастных ограничений.