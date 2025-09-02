Концерт ко Дню знаний прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках
В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники 1 сентября прошло общеобластное мероприятие «Парк знаний», посвященное началу нового учебного года. Гостей лесопарка в этот день ждали творческие мастер-классы по созданию книжных закладок и изобразительному искусству, научное шоу «Химический прорыв», экологический урок «Урок Мира» и книжная ярмарка.
Особой популярностью пользовалась фотозона «Здравствуй, школа!», где дети и родители делали памятные снимки.
Партнеры мероприятия подготовили для юных гостей полезные подарки и интерактивные активности. Кульминацией праздника стала концертная программа «Школьная симфония» и анимационное шоу «Навстречу знаниям».
Кроме того, на этой неделе в Кузьминском лесопарке пройдут и другие мероприятия: полезная для здоровья зарядка, полюбившаяся жителям старшего поколения скандинавская ходьба, а также традиционный забег бегового сообщества «Пять верст Котельники Кузьминский».
Все мероприятия проводятся без возрастных ограничений.