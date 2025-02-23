Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Волоколамске

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)

Большой концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоялся в Волоколамске. На сцене выступили ведущие коллективы и солисты Центра культуры и творчества «Родники» и музыканты духового оркестра «Вдохновение».

С праздником волоколамцев поздравили глава округа Наталья Козлова и председатель общественной организации ветеранов, военный летчик первого класса, подполковник в отставке Виктор Бахирев.

Артисты Центра культуры и творчества «Родники» исполнили творческие номера для сыновей, мужей и братьев.

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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В фойе открылась выставка картин участников студии изобразительного искусства «Радуга». Музыканты духового оркестра «Вдохновение» там же исполнили композиции.

Концерт подарил всем яркие и приятные впечатления.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

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