Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Лыткарине

Программа была построена как живой урок патриотизма: юные артисты не просто исполняли номера, но и рассказывали зрителям о возникновении праздника, о подвигах героев прошлых лет и о тех, кто сегодня стоит на страже рубежей нашей Родины. Со сцены звучали стихи и вокальные композиции, прославляющие мужество и верность воинскому долгу. Кульминацией вечера стало исполнение «Катюши» — песни, ставшей символом стойкости и надежды для многих поколений.

«Для нас важно, чтобы дети пропускали историю страны через свое сердце. Мы постарались выстроить мост между прошлым и настоящим, показать ребятам, что уважение к защитникам — это та ценность, которая остается неизменной во все времена. Каждый участник сегодня старался вложить в свое выступление частичку личной благодарности тем, кто служит России», — подчеркнула руководитель коллектива «Музыкальная шкатулка».