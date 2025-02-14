Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Солнечногорске 20 февраля

Большой концерт проведут в честь Дня защитника Отечества. Он состоится 20 февраля в Культурно-досуговом центре «Тимоново». Жители и гости муниципалитета смогут бесплатно посетить праздник и насладиться различными музыкальными номерами.
На сцену выйдут заслуженный артист России Сергей Куприк и Виктория Цыганова, а также творческие коллективы округа. Организаторы обещают насыщенную программу, пропитанную духом патриотизма.
«Этот концерт не только порадует вас музыкальными композициями талантливых исполнителей, но и станет прекрасной возможностью отдать дань уважения тем, кто защищает нашу Родину. В нынешнее время очень важно поддерживать дух патриотизма и держаться вместе. Приглашаю всех желающих отметить этот важный день», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.
Начало концертной программы намечено на 14:00. Возрастные ограничения 6+.
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