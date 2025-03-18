Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Серпухове

18 марта страна отмечает одну из самых знаменательных дат в истории новой России. К празднованию очередной годовщины Крымской весны присоединился и городской округ Серпухов.

18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, вернув исторически принадлежавшие государству земли. Словосочетание «Крымская весна» возникло девять лет назад в момент восстановления исторической справедливости и возвращения полуострова Крым в состав России.

В преддверии праздника коллективы Дворца культуры «Исток» в Серпухове выступили с концертом в Доме творчества «Центральный».

Ha территории Крыма в мире и согласии проживает более 125 народов и национальностей. Серпуховские артисты своими номерами погружали зрителей в особую атмосферу единения населения великой страны.