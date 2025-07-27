Концерт ко Дню Военно-морского флота прошел в Балашихе

День Военно-морского флота России отпраздновали в сквере Славы русского флота в микрорайоне Купавна в Балашихе. Там организовали торжественное мероприятие.

Участниками события стали ветераны, военнослужащие, представители администрации округа, член Совета ветеранов, капитан первого ранга в отставке Рафаэль Бигбулатов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и начальник территориального отдела по Южной Балашихе Вадим Кузнецов.

«День ВМФ — это живая история, которую создавали поколения жителей. Мы чтим подвиг ветеранов, гордимся флотскими традициями и стараемся передать это молодежи. Уверен, что и нынешние, и будущие поколения продолжат это великое дело с такой же честью, как и их предшественники», — сказал Геннадий Попов.

Почетными гостями стали ветеран Великой Отечественной войны Борис Борецкий, который служил в Военно-морском флоте на танкере «Николай Островский», а после войны — 27 лет в разведке Главного штаба ВМФ.

Отметим, что в Купавне во времена Великой Отечественной войны находился командный пункт подводного флота Советского Союза. Сейчас здесь располагается Центральный военно-морской госпиталь. Кроме того, гимназия № 9 носит имя дважды Героя СССР, адмирала Сергея Горшкова.