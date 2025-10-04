Концерт ко Дню учителя прошел в гимназии № 23 в Химках

Учителей поздравили депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Учитель — это профессия, которая определяет судьбы тысяч детей. Именно ваш труд помогает школьникам раскрывать таланты и находить свой путь. Для нас важно быть рядом с вами в этот день, чтобы лично сказать слова благодарности за работу», — сказал Владислав Мирзонов.

Ученики представили творческие номера — песни и стихотворения, а также танцевальные номера и театральные сценки.

«Каждый из нас помнит своего учителя, который однажды сказал доброе слово, подсказал путь, вселил уверенность. Сегодняшний концерт показал: ваши ученики ценят и помнят все, что вы для них делаете. Спасибо за вашу преданность делу и любовь к детям», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В конце выступил школьный хор под аплодисменты учителей.

Отметим, ко Дню учителя в Химках организованы культурные и праздничные мероприятия. В округе работают более трех тысяч педагогов и наставников. Они помогают подрастающему поколению получать знания и уверенно двигаться вперед.