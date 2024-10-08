Концерт ко Дню учителя прошел в детской школе искусств в Воскресенске

Преподавателей музыки Воскресенского округа поздравили сразу с двумя праздниками. Концерт, посвященный Дню учителя и Дню музыки, состоялся в школе искусств «Элегия».

Педагоги и концертмейстеры Воскресенской детской школы искусств подготовили к мероприятию свои лучшие номера классической музыки. Со сцене звучали вокальные и инструментальные произведения, исполненные талантливыми профессионалами.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил награды лучшим преподавателям и поблагодарил за юных музыкантов, которых они вырастили.

«Язык музыки прост и понятен каждому, независимо от национальности и языковой принадлежности», — отметил руководитель муниципалитета в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей. В Московской области существуют социальная и бюджетная ипотеки, молодым специалистам выплачивают по 50 тысяч рублей при устройстве на работу, а после двух лет стажа — еще 100 тысяч рублей.

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