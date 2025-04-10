Концерт ко Дню труда прошел в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

День труда традиционно отмечается в Подмосковье в одновременно со стартом весенних субботников. В центральном доме культуры «Звезда» собрались те, от кого зависит уют, безопасность и благополучие Наро-Фоминского округа.

В этот день на сцене чествовали работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий, аграриев и других профессионалов. Глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил им благодарственные письма от федерального и областного Министерств сельского хозяйства, а также грамоты и ценные подарки от администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Как в известном стихотворении— все профессии нужны, все профессии важны… Здесь присутствуют представители самых важных, нужных профессий, ветераны, трудовые династии. Я с удовольствием поздравляю всех в вашем лице с этим замечательным праздником», — обратился к собравшимся Роман Шамнэ.

Теплые поздравительные слова и ведомственные награды труженики округа получили и от почетных гостей — депутата Государственной думы Отари Аршбы и заместителя председателя Московской областной думы Олега Рожнова.

«Спасибо всем, кто трудится и вкладывает в свой труд всю душу. Как правило, эти люди и живут дольше, и более счастливы, потому что они получают удовольствие от результатов своего труда», — сказал Олег Рожнов.

Свои творческие поздравления в этот праздничный вечер представили артисты и коллективы Центрального дворца культуры «Звезда».

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