Концерт ко Дню труда прошел в Наро-Фоминске

День труда традиционно отмечается в Подмосковье в одновременно со стартом весенних субботников. В центральном доме культуры «Звезда» собрались те, от кого зависит уют, безопасность и благополучие Наро-Фоминского округа.

В этот день на сцене чествовали работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий, аграриев и других профессионалов. Глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил им благодарственные письма от федерального и областного Министерств сельского хозяйства, а также грамоты и ценные подарки от администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Как в известном стихотворении— все профессии нужны, все профессии важны… Здесь присутствуют представители самых важных, нужных профессий, ветераны, трудовые династии. Я с удовольствием поздравляю всех в вашем лице с этим замечательным праздником», — обратился к собравшимся Роман Шамнэ.