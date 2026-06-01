Концерт ко Дню Святой Троицы прошел в Раменском

31 мая в Раменском на территории Казанского храма прошли торжества, посвященные Дню Святой Троицы. Праздничные мероприятия состоялись после Божественной литургии и крестного хода и собрали прихожан и гостей прихода.

Праздничный день продолжился на территории Казанского храма, где расположена веранда для общих встреч. Здесь выступили творческие коллективы воскресной школы, которые подготовили вокальные номера. Дети исполнили песни, а зрители поддерживали их и подпевали знакомым композициям. Участники отметили теплую атмосферу и чувство единства, которое сопровождало встречу.

После богослужения и крестного хода прихожане собрались на концертную программу. Многие семьи пришли вместе с детьми и приняли участие в общем общении. В завершение программы состоялось чаепитие, где гости смогли пообщаться в неформальной обстановке.

«Храм — наша малая духовная родина. Тут Бог всегда будет нас возрождать в крещении, прощать нам грехи в таинстве Исповеди», — сказал настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил роль храма как места объединения людей и взаимной поддержки. Он подчеркнул, что община помогает не только в повседневной жизни, но и поддерживает тех, кто находится в трудных обстоятельствах, включая семьи участников специальной военной операции.

«Троицкий храм не просто здание. Это место, где родилось тепло человеческих сердец, которые соединились одной верой, одной заботой, одной надеждой. Здесь прихожане поддерживают друг друга и тех, кто оказался в сложных ситуациях. И не только здесь, но и там, где наши бойцы встали на страже мира и добра», — отметил Малышев.