Концерт ко Дню семьи прошел в деревне Чемодурово в Воскресенске

Игровую программу провели 8 июля ко Дню семьи, любви и верности. На празднике выступили юные солисты, провели народные игры и наградили многодетные семьи.

Площадка возле уличной сцены местного дома культуры превратилась в островок радости для жителей всех возрастов. Главными героями стали воспитанники вокальной студии «Домисолька» под руководством Ирины Шолиной. Артисты исполнили песни о родном доме, детстве и семейных ценностях.

Особый колорит мероприятию добавили народные игры: героини Любава и Забава увлекли гостей в хороводы и конкурсы. Официальную часть открыли депутат округа Екатерина Павлова и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Они пожелали всем мира, добра и взаимопонимания.

Кульминацией стало награждение многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей. Им вручили подарки и слова благодарности.