Концерт ко Дню семьи, любви и верности прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел концерт ко Дню семьи, любви и верности в Доме культуры «Филимоновский». Артисты подарили положительные эмоции всем, кто пришел в зрительный зал.

В концерте приняли участие гости — танцевальный коллектив Дома культуры «Евсеевский». Ребята пели со сцены песни, посвященные семье, любви и домашнему уюту. Также зрители увидели современные танцы и услышали народные мотивы. Душевные и профессиональные номера они оценили по достоинству.

Артисты и сотрудники Дома культуры поздравили зрителей с Днем семьи, любви и верности и пожелали, чтобы в жизни всегда было место веселью и празднику, а энергия била через край.

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