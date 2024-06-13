Концерт ко Дню России провели в ДК «Родина» в Химках

Десятки жителей Химок приняли участие в концерте патриотичных песен во дворце культуры «Родина». Перед зрителями выступили образцовые творческие коллективы.

Послушать известные каждому песни собрались жители города всех возрастов. На концерте выступили детские коллективы «Аквариум», «Гармония», «Зарянка», а также хоры русской песни «Горлица» и «Химкинские Зори». Еще зрителям показали театрализованные постановки авторства молодежного театра «В! Смысле» и «В гостях у сказки». А студии «Весна», «Маэстро» и «Еваданс» представили хореографические номера.

«Во Дворце культуры „Родина“ — большой праздничный концерт. Собрались творческие коллективы — от самых младших до взрослых, чтобы порадовать жителей города», — поделилась заведующая клубными формированиями дворца культуры «Родина» Наталья Ефремова.

Отметим, что во дворце культуры часто проводят музыкальные концерты, театрализованные постановки, другие культурные мероприятия. Разнообразный репертуар привлекает как местных жителей, так и гостей из других регионов. Кроме того, в «Родине» работают различные кружки и студии по изучению музыки, танцев, рисования, актерского мастерства и других видов искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».