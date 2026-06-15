Концерт ко Дню России прошел в Воскресенске

12 июня в доме культуры села Ашитково состоялось праздничное мероприятие «Голоса единства в сердце России». В зале собрались жители и гости села, ветераны, молодежь и представители администрации.

Праздник начался с торжественной части. Депутаты Совета депутатов округа Олег Сухарь и Анна Кузнецова подчеркнули важность сохранения культурных традиций и исторической памяти, которые объединяют многонациональный народ. Они пожелали жителям крепкого здоровья, благополучия в семьях, мирного неба и скорейшей Победы.

Творческие коллективы дома культуры подготовили насыщенную программу, в которой гармонично сочетались народные мотивы, современные композиции и классические патриотические произведения. Каждый номер был пронизан чувством гордости за страну и ее великую историю. Зрители встречали артистов бурными аплодисментами.

Концерт еще раз доказал: несмотря на любые вызовы, единство и сплоченность остаются главной силой нашего народа.