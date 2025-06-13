Концерт ко Дню России прошел в сквере культурно-досугового центра в Можайске

День России в Можайске отметили праздничным концертом у фонтана в сквере культурно-досугового центра. Гостей праздника поприветствовал муниципальный депутат Василий Овчинников. Для участников подготовили мастер-классы, интерактивные площадки и веселые конкурсы для детей.

Ребята поучаствовали в викторинах и проверили свои знания по истории страны. Главным событием дня стал праздничный концерт, в котором выступили творческие коллективы и солисты. Зрители оценили премьеру песни «Один в поле воин» Александра Трунова. Проникновенные строки о мужестве никого не оставили равнодушными. Артисты исполнили русские народные танцы и патриотические песни о богатой культуре и истории нашей страны.

Праздник объединил жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.