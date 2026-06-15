Концерт ко Дню России прошел в Павловском Посаде

12 июня на площадке перед дворцом культуры «Павлово-Покровский» состоялось праздничное выступление артистов. На мероприятие пришли жители и гости округа.

День России — праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. Именно это стало основной темой концерта.

Творческие коллективы дворца культуры подготовили насыщенную программу, в которой гармонично переплелись патриотические мотивы и традиции народного искусства. В концерте приняли участие вокальные ансамбли и солисты, исполнившие песни о России, ее просторах и людях, а также хореографические коллективы, представившие яркие народные и современные танцы.

Праздник оставил у всех участников чувство гордости за Россию и ощущение настоящего народного единства. Организаторы поблагодарили артистов и зрителей за теплый прием.