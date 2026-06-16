Концерт ко Дню России прошел в Котельниках

Несмотря на жару, отметить праздник в Кузьминском лесопарке собрались десятки жителей. Программа была продумана и подготовлена так, что ни взрослым, ни детям скучать было некогда.

Парк украсили флажками и ленточками, организовали фотозону. Звучала музыка, люди пели и танцевали. Праздничная атмосфера царила повсюду. Для детей провели творческие мастер-классы и викторины. А на сцене парка развернулся настоящий калейдоскоп талантов. Зрители наслаждались яркими выступлениями творческих коллективов. Народные ансамбли впечатляли своим искусством, перенося всех в мир традиционной культуры, а юные участники своим искренним исполнением покорили сердца гостей концерта.

«День России — это очень важная дата для всей нашей страны. Это день, когда мы вспоминаем о героическом прошлом нашей страны, ее истории, культуре и, конечно же, задумываемся о нашем будущем. Мы не можем не вспомнить, не отметить тех ребят, которые сейчас стоят на страже нашей Родины, защищают наше мирное небо над головой. Низкий им поклон и скорейшей победы, вернуться живыми и здоровыми домой», — сказала депутат окружного совета Ольга Николаева.