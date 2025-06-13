Концерт ко Дню России прошел в Химках

Праздничное мероприятие под названием «Вместе мы — Россия» провели в рамках проекта «Мир и согласие». На сцене выставочного комплекса «Артишок» выступили вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры «Родина».

Артисты представили публике яркие тематические номера, посвященные Дню России. Исполнители старались отразить в своих выступлениях богатую культуру, насыщенную историю и природную красоту нашей страны.

Депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов поздравил всех россиян с праздником от имени совета депутатов городского округа Химки.

В честь Дня России в Химках также состоялось множество праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города организовали мастер-классы, фестивали и флешмобы, тематические концерты, лекции и другие активности.