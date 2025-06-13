Концерт ко Дню России прошел в ДК «Большедворский» в Павловском Посаде

День России отметили в Доме культуры «Большедворский» в Павловском Посаде праздничным концертом. Творческие коллективы исполнили номера о стране, родине, любви, дружбе и семье.

В концертной программе приняли участие коллективы и солисты Дома культуры «Большедворский», а также приглашенные артисты Дворца культуры «Павлово-Покровский» — вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Ришат Гилязов, Владимир Котов, вокальная группа «Созвездие», Виктория Кузьмина, Алексей Кузьмин, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия» и коллектив эстрадной песни «Арт Voice».

«Этот праздник — напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день. Мы преклоняемся перед нашим великим прошлым, преодолеваем, порой возникающие на нашем пути, трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день. В этот праздник желаю всем жителям нашей страны крепкого здоровья, благополучия и успеха в достижении целей. С праздником! С Днем России!» — отметило руководство Дома культуры «Большедворский».