Концерт ко Дню России прошел в Богородском округе

В минувшие выходные в парках, домах культуры и на других площадках состоялись праздничные мероприятия. Творческие коллективы учреждений культуры выступили с патриотическими песнями, народными композициями и интерактивами.

В Ногинске на одной из площадок выступили вокальная студия «Ветер перемен», хореографический коллектив «Коробейники» и хореографический ансамбль «Улыбка». С приветственным словом к зрителям обратился депутат Совета депутатов округа Анатолий Лебедев. Он подчеркнул важность единства, взаимопомощи и любви к Отечеству.

13 июня на площади дома культуры «Ямкино» прошел концерт с участием образцового коллектива «Музыкальный театр „Золотая маска“», коллектива-спутника «Зазеркалье», вокального ансамбля «Виват», студии «Созвездие», ансамбля хора «Русская песня», хореографической студии «Парус», детской студии «Чударики», студии современного танца «Мотор», образцового хореографического ансамбля «Калинка» и арт-мастерской сценического движения «Ти-Вайс». Для гостей работали интерактивная карта и фотозона.

В культурном центре «Островок» состоялась программа, посвященная национальным традициям. Гости водили хороводы, участвовали в народных играх, знакомились с историей российских праздников — от Масленицы до Дня народного единства. Для зрителей выступил вокальный ансамбль «Ветер перемен» с народными песнями в современной обработке.

Все мероприятия прошли в теплой, торжественной атмосфере и стали ярким подарком для жителей и гостей округа, укрепив чувство любви к Родине и единства.