Концерт ко Дню работников культуры прошел в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Торжественное мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры «Звезда». Поздравления принимали работники музеев, творческих школ, домов культуры, библиотек — все те, чья жизнь неразрывно связана с искусством и с культурной жизнью страны.

Почетные гости вручили лучшим представителям культурной сферы  Наро-Фоминского городского округа почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Эти награды стали символом признания значительного вклада в развитие культурного пространства муниципалитета.

В праздничном концерте участвовали артисты и творческие коллективы округа, а кульминацией мероприятия стало выступление уникального коллектива — государственного оркестра «Гусляры России». Музыканты исполнили произведения, не оставившие равнодушным ни одного зрителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте