Концерт ко Дню работников культуры прошел в Наро-Фоминске

Торжественное мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры «Звезда». Поздравления принимали работники музеев, творческих школ, домов культуры, библиотек — все те, чья жизнь неразрывно связана с искусством и с культурной жизнью страны.

Почетные гости вручили лучшим представителям культурной сферы Наро-Фоминского городского округа почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Эти награды стали символом признания значительного вклада в развитие культурного пространства муниципалитета.

В праздничном концерте участвовали артисты и творческие коллективы округа, а кульминацией мероприятия стало выступление уникального коллектива — государственного оркестра «Гусляры России». Музыканты исполнили произведения, не оставившие равнодушным ни одного зрителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.