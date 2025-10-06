Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Павловском Посаде

Праздничное мероприятия состоялось в Доме культуры «Большедворский». Музыкальные и танцевальные подарки для представителей старшего поколения подготовили творческие коллективы городского округа.

На сцене выступили коллектив эстрадного танца «Феерия», вокальные группы «Созвездие»,» Мастерская Алисы» и «Ностальгия», талантливые артисты Ольга Ростовцева, Виктория Кузьмина, Алексей Кузьмин, Александр Юдин, Ольга Титова, Владимир Котов и Лариса Волкова. В концерте также участвовали гости из дома культуры «Октябрь» — Юрий Филатов и Варвара Мещерякова.

Зрители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям и аплодировали ярким выступлениям. Концерт прошел в теплой и дружественной обстановке, подарив жителям «серебряного» возраста море позитивных эмоций и праздничное настроение.

«Желаем всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного тепла, мирного неба над головой, долгих лет жизни, любви и заботы близких! Пусть каждый день будет наполнен радостью и теплом!» — обратилась к виновникам торжества руководитель дома культуры Ольга Титова.