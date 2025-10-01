Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Можайском округе

С самого утра парикмахеры помогали виновникам торжества создать праздничный образ. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по живописи. Для пожилых людей подготовили концертную программу «Осень за чашкой чая», во время которой гости смогли пообщаться в теплой, душевной атмосфере.

Жителей старшего поколения поздравили исполняющий обязанности заместителя главы Можайского округа Денис Потылицын, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева и глава совета ветеранов Нина Истратова.

Денис Потылицын отметил огромный вклад жителей серебряного возраста в развитие Можайского округа. «Вы — поколение, на чью долю выпали самые серьезные испытания и великие свершения. Вы своим трудом, своей мудростью и своей стойкостью заложили тот прочный фундамент, на котором мы сегодня строим нашу жизнь», — сказал он.

Праздник ко Дню пожилого человека был организован в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и собрал более 100 участников.