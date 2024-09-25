Концерт ко Дню пожилого человека пройдет в Мытищах 1 октября
Людей серебряного возраста поздравят творческие коллективы Мытищ с Днем пожилого человека. Концерт пройдет в Центре культуры «Подмосковье» 1 октября.
Праздничное мероприятие «А годы серебром блестят» подготовили для виновников торжества. Проведут программу в Центре культуры «Подмосковье».
Подарит зрителям свое выступление Народный театр звука «Русская рапсодия» под руководством Светланы Дудениной. Подготовили и танцевальную программу «Золотые хиты».
Мероприятие пройдет по адресу: городской округ Мытищи, поселок Пироговский, улица Пионерская, строение 2 центр культуры «Подмосковье».
Начало в 16:00. Вход свободный.
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