Концерт ко Дню поселка прошел в Цветковском Можайского округа

Поселок Цветковский 12 июня с особой торжественностью встретил День своей малой родины. Праздничное мероприятие прошло в местном Доме культуры.

С приветственным словом к жителям обратился Порецкий Николай Пащенко — заместитель заведующего территориальным отделом Горетовский — Дровнинский. Он зачитал приветственный адрес от имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Василия Овчинникова.

В поздравлении отмечалось, что Цветковский прошел долгий и нелегкий путь, но сохранил свою уникальность, традиции и память о героях 1812 года и Великой Отечественной войны. Праздник поселка, совпадающий с Днем России, наполнен особым патриотическим смыслом.

Для гостей и жителей выступили творческие коллективы местного Дома культуры, подарив зрителям яркие номера и праздничное настроение.

День поселка также отметили в Синичино. Помимо торжественной части и концерта, в холле местного Дома культуры организовали фотовыставку, посвященную истории поселка, а также оформили фотозону в стиле советского прошлого, вызвавшую большой интерес у гостей всех возрастов.

Особенным этот день стал еще для двух населенных пунктов округа: свои дни рождения отметили деревня Мокрое и поселок Спутник.