Концерт ко Дню Победы прошел во дворце культуры «Россия» в Серпухове

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Серпухове состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Дворца культуры «Россия». Артисты исполнили песни военных лет.

На сцене дворца культуры выступили ансамбли «Россияночка», «Дебют», «Лира», «Росинка», «Вертикаль». Праздничные номера зрителям представили и приглашенные артисты: Феликс Яппаров, Ольга Дьякова, Оксана Завражина и вокальный коллектив «Периметр». Творческие коллективы исполнили и старые военные песни, и современные патриотические композиции.

Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. В конце мероприятия прозвучала песня «День Победы».

Подобные патриотические мероприятия необходимы для сохранения исторической памяти, для воспитания в подрастающем поколении любви Родине и уважения к ее героям.