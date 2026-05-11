Концерт ко Дню Победы прошел в театре кукол в Мытищах

Концерт, посвященный 81-й годовщине Победы, прошел 7 мая в театре кукол «Огниво» в Мытищах. В зале собрались ветераны боевых действий, ветераны-чернобыльцы, дети войны и юные жители округа.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Гущук отметил, что 18 лет назад старт этому мероприятию дал основатель театра, почетный гражданин Мытищинского района, народный артист России Станислав Железкин и до сих пор эта традиция сохраняется.

С приветственным словом выступили депутат Совета депутатов Мытищ Николай Шпак и председатель Общественной палаты Игорь Савош.

Заслуженная артистка России Наталья Железкина вместе с актерами театра представила отрывок из спектакля «Слушай, Ленинград!». Учащиеся школы № 14 читали стихи, пели военные песни и играли на флейтах.

После концерта гости общались в фойе, делились воспоминаниями, пели «Смуглянку» и «Катюшу», читали стихи.