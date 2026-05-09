Концерт ко Дню Победы прошел в Люберцах

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, прошел 8 мая во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В нем приняли участие глава муниципалитета Владимир Волков, депутаты Госдумы Роман Терюшков и Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Среди приглашенных гостей были участники СВО и их семьи, почетные жители Люберец, депутаты окружного Совета, представители ветеранских и молодежных организаций, родственники ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы помним: Люберцы внесли неоценимый вклад в разгром врага. В суровые военные годы бывший Ухтомский район — ныне Люберецкий — превратился в настоящую крепость трудового фронта. Особая гордость — подвиг коллектива завода имени Ухтомского. Там изготовили и отправили на передовую рекордные 20 миллионов мин», — сказал Владимир Волков.

«Этот праздник объединяет поколения. Мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир и свободу, кто сражался на фронте и трудился в тылу, мы говорим им „Спасибо!“. Их мужество, самоотверженность и любовь к Родине — пример для каждого из нас», — отметил Дмитрий Дениско.

Перед собравшимися выступили заслуженные артисты Московской области, а также лучшие творческие коллективы Люберец.